Полковник Ходаренок: поставка Украине 150 шведских Gripen останется лишь в планах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в Швеции с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном соглашение о намерениях Украины приобрести не менее 100 истребителей Gripen E для национальных ВВС. При этом уже известно, что Швеция начнет поставки Украине истребителей только через три года. Что это за самолеты и получит ли вообще Киев свои «Грифоны», рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.