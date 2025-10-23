СМИ: Бельгия передаст Украине свои истребители F-16 после получения новых F-35

В интервью «Радио Свобода»* Франкен сообщил, что поставки Бельгии американских истребителей идут по графику и первые три F-35 самолета уже прибыли. Он отметил, что прибывшие самолеты будут готовы к эксплуатации примерно через год-полтора и, как только они достигнут полной боеготовности, Брюссель передаст Киеву свои F-16. Министр подчеркнул, что раньше это сделать будет невозможно, так как Бельгия играет ключевую роль в политике ядерного сдерживания НАТО и обязана поддерживать свой воздушный флот в состоянии боеготовности.