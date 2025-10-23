СМИ: Бельгия передаст Украине свои истребители F-16 после получения новых F-35

В интервью «Радио Свобода»* Франкен сообщил, что поставки Бельгии американских истребителей идут по графику и первые три F-35 самолета уже прибыли. Он отметил, что прибывшие самолеты будут готовы к эксплуатации примерно через год-полтора и, как только они достигнут полной боеготовности, Брюссель передаст Киеву свои F-16. Министр подчеркнул, что раньше это сделать будет невозможно, так как Бельгия играет ключевую роль в политике ядерного сдерживания НАТО и обязана поддерживать свой воздушный флот в состоянии боеготовности.
При подписании соглашения 28 мая 2024 года Бельгия обязалась предоставить Украине до 30 истребителей F-16 к 2028 году.
В мае этого года Франкен сообщил, что Брюссель передаст свои F-16 Украине раньше, чем планировалось изначально. В Бельгии также отметили, что участие в создании компонента авиационной обороны Украины предполагает не только поставку самолетов, но и подготовку пилотов и обеспечение эксплуатации и технического обслуживания F-16 на территории Украины.
* корпорация «Радио Свобода» внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов и нежелательных организаций