Визит главы СИБ в Гагаузию: создание рабочей группы и обсуждение выборов

Спикер собрания Дмитрий Константинов также сообщил, что во время встречи депутатов НСГ с Мустяцэ также обсуждалась тема выборов в законодательное собрание Гагаузии. По его словам, представители спецслужбы интересовались, «какая будет дальнейшая работа» после парламентских выборов.