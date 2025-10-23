Ричмонд
Визит главы СИБ в Гагаузию: создание рабочей группы и обсуждение выборов

Александр Мустяцэ приехал в Комрат, где провел разговор с депутатами Народного собрания Гагаузии.

Источник: Sputnik.md

КОМРАТ, 23 окт — Sputnik. Депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) возобновят деятельность в рабочей группе совместно с парламентом Молдовы. Об этом заявили в ведомстве по итогам беседы с главой Службы информации и безопасности Александром Мустяцэ, посетившем Комрат в четверг.

В НСГ сообщили, что был утвержден состав представителей собрания в рабочей группе по обеспечению функциональности автономного территориального образования Гагаузия. В нее вошли в качестве постоянных членов: Николай Орманжи (сопредседатель), Сергей Захария, Александр Дюльгер, Демьян Карасени, Владимир Кысса, Николай Рая, Иван Димитрогло. Замещающими членами будут Дмитрий Манастырлы и Валерий Манастырлы.

«Рабочая группа будет выполнять задачи по обеспечению эффективного сотрудничества между различными государственными структурами, а также привлекать специалистов и экспертов при необходимости», — отметили в НСГ.

Спикер собрания Дмитрий Константинов также сообщил, что во время встречи депутатов НСГ с Мустяцэ также обсуждалась тема выборов в законодательное собрание Гагаузии. По его словам, представители спецслужбы интересовались, «какая будет дальнейшая работа» после парламентских выборов.

«Их интересовало в первую очередь то, когда будут выборы в Народное собрание и как мы будем их проводить», — заявил председатель НСГ.

Константинов опроверг заявления о том, что действующий созыв НСГ преднамеренно затягивает выборы. Он заявил, что вокруг этого вопроса сложилась нестандартная ситуация, поскольку Государственная канцелярия обжаловала в суде постановление НСГ о формировании нового состава ЦИК Гагаузии.

«Поэтому дата выборов не назначается, мы должны избрать ЦИК, после чего нужно три месяца, чтобы они смогли поработать», — отметил Константинов.