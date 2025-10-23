На Кубани в окончательном чтении приняли «закон о тишине»

Как сообщили в пресс-службе ЗСК, законом предусмотрена административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан по будням с 23:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00, а также дополнительно с 8:00 до 10:00 по выходные и праздничным дням. За совершение правонарушения предусмотрен штраф на граждан в размере от 1 до 3 тыс. руб., на должностных лиц — от 3 до 5 тыс. руб., на юрлиц — от 20 до 30 тыс. руб. При повторном нарушении штраф на граждан увеличивается и составляет: от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 5 до 10 тыс. руб., на юрлиц — от 50 до 100 тыс. руб.