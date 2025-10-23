Daily Mail сообщила об издевательствах над Саркози в тюрьме

«Экс-президент Франции Николя Саркози провел свою первую ночь в тюрьме, подвергаясь насмешкам из-за своего роста и крикам со стороны сокамерников», — говорится в статье.
Сообщается, что после инцидента, когда заключенные начали кричать оскорбления, в камеру Саркози пришли двое охранников. На одном из видеороликов, снятых в тюрьме, слышно, как заключенные подшучивают над бывшим президентом, выкрикивая «Позовите Сарко!» и «Покажите нам свою голову!».
Кроме того, по данным журналистов, Саркози не может нормально спать, так как его камера расположена в месте с постоянным шумом, а окно выходит во двор.
21 октября Саркози прибыл в парижскую тюрьму Санте, где будет отбывать пятилетний срок в одиночной камере. 25 сентября сообщалось, что суд Парижа приговорил экс-президента Франции к пяти годам тюрьмы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании из Ливии. Также его оштрафовали на €100 тыс.