Daily Mail сообщила об издевательствах над Саркози в тюрьме

21 октября Саркози прибыл в парижскую тюрьму Санте, где будет отбывать пятилетний срок в одиночной камере. 25 сентября сообщалось, что суд Парижа приговорил экс-президента Франции к пяти годам тюрьмы по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании из Ливии. Также его оштрафовали на €100 тыс.