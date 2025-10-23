Медведев: Трамп встал на тропу войны с Россией

«Что еще? Будет новое оружие, кроме пресловутых “Томагавков”? Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии — получите. ~США — наш противник, а их разговорчивый “миротворец” теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена!~ Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в конгрессе и прочее. Это не отменяет главного: принятые решения — это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой», — написал Медведев.