Губернатор Денис Паслер высказался о будущем мэра Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 23 октября на брифинге после заседания регионального правительства озвучил мнение по поводу дальнейшего трудоустройства мэра Екатеринбурга. Напомним, срок полномочий Алексея Орлова заканчивается в феврале следующего года.
Как рассказал глава региона, решение будет приниматься исходя из результатов его работы. Он подчеркнул, что оценивать работу мэра Екатеринбурга в первую очередь должны горожане.
— Самое правильное — ориентироваться и спрашивать у жителей города, как они оценят работу главы. Алексей Валерьевич на сегодняшний день законно избранный глава. В феврале заканчиваются полномочия, думаю, у нас есть время все обсудить, и после этого отвечать на вопросы, — заявил Денис Паслер.
Сам мэр Екатеринбурга ранее отмечал, что намерен переизбираться на новый пятилетний срок в том случае, если губернатор сочтет нужным внести его кандидатуру на рассмотрение в городскую думу.