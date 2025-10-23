Ричмонд
Губернатор Денис Паслер высказался о будущем мэра Екатеринбурга

Губернатор Денис Паслер высказался о трудоустройстве мэра Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 23 октября на брифинге после заседания регионального правительства озвучил мнение по поводу дальнейшего трудоустройства мэра Екатеринбурга. Напомним, срок полномочий Алексея Орлова заканчивается в феврале следующего года.

Как рассказал глава региона, решение будет приниматься исходя из результатов его работы. Он подчеркнул, что оценивать работу мэра Екатеринбурга в первую очередь должны горожане.

— Самое правильное — ориентироваться и спрашивать у жителей города, как они оценят работу главы. Алексей Валерьевич на сегодняшний день законно избранный глава. В феврале заканчиваются полномочия, думаю, у нас есть время все обсудить, и после этого отвечать на вопросы, — заявил Денис Паслер.

Сам мэр Екатеринбурга ранее отмечал, что намерен переизбираться на новый пятилетний срок в том случае, если губернатор сочтет нужным внести его кандидатуру на рассмотрение в городскую думу.