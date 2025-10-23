Губернатор Денис Паслер высказался о будущем мэра Екатеринбурга

— Самое правильное — ориентироваться и спрашивать у жителей города, как они оценят работу главы. Алексей Валерьевич на сегодняшний день законно избранный глава. В феврале заканчиваются полномочия, думаю, у нас есть время все обсудить, и после этого отвечать на вопросы, — заявил Денис Паслер.