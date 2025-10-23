Ряд изменений ждет белорусов с 1 ноября. Рассказываем детали

Белорусов ждет несколько изменений с ноября. Собрали подробности об этом в материале.
Так, с ноября вводится обязанность для юрлиц и ИП, которые осуществляют автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории М2 (перевозки в маршрутных такси), использовать платежные терминалы. Таким образом, появится возможность принимать оплату проезда безналичным способом: с помощью карт, а также иных платежных инструментов, например QR-кода. В Министерстве по налогам и сборам сообщили, что если субъект хозяйствования, осуществляющий городские автомобильные перевозки пассажиров в маршрутных такси, не приобретал карточный платежный терминал, то он может использовать любой удобный электронный сервис, который дает возможность безналичной оплаты.
Также в Беларуси корректируется инструкция о порядке предоставления кредитов. Изменения в том числе направлены на борьбу с мошенниками. Так, банки будут заключать кредитный договор на следующий рабочий день после обращения за получением кредита. Или же будут предоставлять кредит на следующий рабочий день после заключения кредитного договора. В пресс-службе Нацбанка обратили внимание, что это изменение не касается случаев, когда банк напрямую перечисляет кредитные средства на счет продавца.
Кроме того, банки будут заниматься изучением активности вокруг кредитной истории. В случаях, когда они запрашивают кредитный отчет, будет проводиться анализ не только его содержания, но и количества запросов отчета за последние семь дней. Помимо этого, банки будут до заключения кредитного договора сообщать гражданам о формах и методах мошенничества со стороны третьих лиц под подпись. Данные изменения вступят в силу с 22 ноября.
Также в БЖД сообщили о назначении 37 дополнительных поездов для перевозки пассажиров в период школьных каникул и ноябрьских праздников. В том числе 12 дополнительных поездов в международном сообщении назначено по маршрутам Брест — Москва, Минск — Москва и Минск — Санкт-Петербург. В межрегиональном сообщении будут курсировать 25 дополнительных поездов по маршрутам Минск — Гомель, Минск — Брест, Минск — Витебск, Минск — Могилев, Гомель — Витебск. В БЖД проинформировали, что наибольшее количество поездов предусмотрено на 6 и 9 ноября.