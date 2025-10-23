Ряд изменений ждет белорусов с 1 ноября. Рассказываем детали

Также в Беларуси корректируется инструкция о порядке предоставления кредитов. Изменения в том числе направлены на борьбу с мошенниками. Так, банки будут заключать кредитный договор на следующий рабочий день после обращения за получением кредита. Или же будут предоставлять кредит на следующий рабочий день после заключения кредитного договора. В пресс-службе Нацбанка обратили внимание, что это изменение не касается случаев, когда банк напрямую перечисляет кредитные средства на счет продавца.