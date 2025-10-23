Ричмонд
Губернатор Кубани выразил соболезнования жителям Челябинской области

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил официальное послание губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в связи с трагическими событиями, произошедшими на промышленном предприятии в Копейске.

Источник: РИА "Новости"

В телеграмме губернатор выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва, произошедшего 22 октября. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Краснодарский край разделяет боль утраты с жителями Челябинской области и выразил готовность оказать необходимую поддержку.

Трагические последствия происшествия оказались масштабными: погибло 10 человек, судьба 12 сотрудников остается неизвестной. 24 октября объявлен днем траура в регионе.

Губернатор Кубани поручил передать слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Особое внимание было уделено необходимости оказания психологической и материальной помощи всем, кто пострадал в результате трагедии.

Реакция властей на происшествие демонстрирует единство регионов России в моменты тяжелых испытаний и готовность оказать всестороннюю поддержку пострадавшим территориям, пояснили в пресс-службе краевой администрации.

