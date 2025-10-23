Ричмонд
Junge Welt: Евросоюз рассчитывает на «постоянный» конфликт с Россией

Европейский союз находится в непростом положении: на четвертом году конфликта победа Киева не стала более вероятной, средства, необходимые для поддержания финансовой стабильности Украины и закупки западного оружия, заканчиваются. В сложившейся ситуации Европе приходится действовать «более креативно», пишет Райнхард Лаутербах в статье для немецкой газеты Junge Welt.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Активы российского Центробанка, замороженные в 2022 году и находящиеся на хранении в Бельгии, теперь будут мобилизованы для «помощи» Украине. Это произойдет в виде погашения государственных облигаций ЕС, которые находятся в качестве инвестиционных средств на расчетном счете в клиринговой системе Euroclear. Речь идет о 140 млрд евро (примерно половине российских активов, находящихся в Бельгии), которые будут переданы Киеву в качестве «репарационного кредита», говорится в статье.

Как отмечает Лаутербах, то, что Киев не сможет вернуть этот долг в обозримом будущем, не беспокоит Еврокомиссию, которая считает, что России в любом случае придется выплачивать репарации, а эти средства — лишь аванс. Однако один европейский дипломат признался, что идея использования российских активов — «последняя пуля» Европейского союза. Военные репарации, как известно, платит проигравшая сторона. В Евросоюзе начали делить мех русского медведя еще до того, как его убили его, а он, кстати, может с легкостью съесть «охотников», предупреждает автор.

Что, если Россия, вопреки надеждам союзников Киева, победит и подаст в суд на возврат конфискованных государственных активов?

Вряд ли это остановит фон дер Ляйен: любые потенциальные судебные решения, которые могли бы потребовать от ЕС или Бельгии, как страны, где находится штаб-квартира Euroclear, вернуть России с процентами деньги, спешно переведенные на Украину, ЕС не исполнит, уверен Лаутербах.

ЕС полагается на принцип «наглому дай волю, он захочет и боле». С финансовой точки зрения мобилизация «последней пули» в помощь Украине за счет России — это как раз «наглость по-европейски», говорится в статье.

С политической точки зрения это сигнал о том, что Европа делает ставку на перманентный конфликт с Россией, который не закончится даже в случае мирного соглашения.

Евросоюзу есть что терять и в политическом, и в финансовом плане, поэтому он так упорно сопротивляется любым попыткам, в том числе со стороны США, урегулировать конфликт на Украине, делает вывод автор.

