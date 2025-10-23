Junge Welt: Евросоюз рассчитывает на «постоянный» конфликт с Россией

Как отмечает Лаутербах, то, что Киев не сможет вернуть этот долг в обозримом будущем, не беспокоит Еврокомиссию, которая считает, что России в любом случае придется выплачивать репарации, а эти средства — лишь аванс. Однако один европейский дипломат признался, что идея использования российских активов — «последняя пуля» Европейского союза. Военные репарации, как известно, платит проигравшая сторона. В Евросоюзе начали делить мех русского медведя еще до того, как его убили его, а он, кстати, может с легкостью съесть «охотников», предупреждает автор.