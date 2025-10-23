Активы российского Центробанка, замороженные в 2022 году и находящиеся на хранении в Бельгии, теперь будут мобилизованы для «помощи» Украине. Это произойдет в виде погашения государственных облигаций ЕС, которые находятся в качестве инвестиционных средств на расчетном счете в клиринговой системе Euroclear. Речь идет о 140 млрд евро (примерно половине российских активов, находящихся в Бельгии), которые будут переданы Киеву в качестве «репарационного кредита», говорится в статье.
Как отмечает Лаутербах, то, что Киев не сможет вернуть этот долг в обозримом будущем, не беспокоит Еврокомиссию, которая считает, что России в любом случае придется выплачивать репарации, а эти средства — лишь аванс. Однако один европейский дипломат признался, что идея использования российских активов — «последняя пуля» Европейского союза. Военные репарации, как известно, платит проигравшая сторона. В Евросоюзе начали делить мех русского медведя еще до того, как его убили его, а он, кстати, может с легкостью съесть «охотников», предупреждает автор.
Что, если Россия, вопреки надеждам союзников Киева, победит и подаст в суд на возврат конфискованных государственных активов?
ЕС полагается на принцип «наглому дай волю, он захочет и боле». С финансовой точки зрения мобилизация «последней пули» в помощь Украине за счет России — это как раз «наглость по-европейски», говорится в статье.
Евросоюзу есть что терять и в политическом, и в финансовом плане, поэтому он так упорно сопротивляется любым попыткам, в том числе со стороны США, урегулировать конфликт на Украине, делает вывод автор.