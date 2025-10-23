Путин снова похвалил Нижегородскую область: рассказываем, за что

Напомним, что в ходе своего визита в Нижегородскую область в августе 2025 года президент встречался с губернатором Глебом Никитиным. И тот в деталях рассказывал президенту о реализации комплексных программ, направленных на достижение целей нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».