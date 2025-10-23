В Госдуме сравнили Трампа с ребенком после отмены саммита

Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с президентом России 22 октября в ходе встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте. Политик уточнил, что принял такое решение из-за сомнений в том, что саммит в Будапеште приведет к улучшению ситуации на Украине, пишет «Инфо 24».
Виктор Водолацкий, комментируя заявление Трампа, отметил, что в период его президентства Белый дом перестал соблюдать договоренности. Депутат добавил, что достигнутые соглашения могут корректироваться Вашингтоном буквально через несколько часов. Собеседник издания считает, что так произошло и в случае с саммитом в Будапеште. Он констатировал, что поступки президента США остаются непредсказуемыми, причем не только по отношению к России, но и другим государствам.
«Я считаю, что глава такого большого государства не может себя вести как ребенок в песочнице. То он хочет забрать ведёрко, то он хочет вместе с ведёрком забрать и лопатку, и машинку, а затем всё возвращает назад. Это поведение взрослого ребенка, который не может определиться, чего он всё-таки хочет», — заявил парламентарий.
Водолацкий также уточнил, что на решение Трампа отменить встречу в Венгрии повлияли и результаты переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Представитель РФ дал понять, что Москва не намерена идти на уступки в урегулировании украинского кризиса, что возмутило американцев.
«ВС РФ продолжат освобождать наши территории и наши земли от укрофашистов. Кроме того, мы не отказываемся от планов по созданию буферной зоны, чтобы эта нацистская нечисть больше не могла бомбить наши регионы. То есть инфантилизм Трампа, а также наша твёрдая позиция подтолкнули США к отмене переговоров», — резюмировал депутат.
Напомним, саммит с участием лидеров России и США был анонсирован Дональдом Трампом 16 октября после телефонных переговоров с Владимиром Путиным. Стороны договорились, что начнут организационную работу, и условились о месте встречи — в столице Венгрии.