Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией в Копейске

«Жители Татарстана искренне сопереживают каждому, кто потерял близкого человека. В эту трудную минуту разделяем боль утраты с Вами. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметил Рустам Минниханов.
В Копейске Челябинской области произошел взрыв на одном из промышленных предприятий. По последней информации, в результате трагедии погибло 10 человек и еще 19 человек пострадали. Местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется. Распоряжением губернатора 24 октября в Челябинской области объявлено днем траура.