Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией в Копейске

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил слова соболезнования губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и жителям региона, потерявшим родных и близких в трагедии на заводе в Копейске. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Источник: ИА Татар-информ

«Жители Татарстана искренне сопереживают каждому, кто потерял близкого человека. В эту трудную минуту разделяем боль утраты с Вами. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметил Рустам Минниханов.

В Копейске Челябинской области произошел взрыв на одном из промышленных предприятий. По последней информации, в результате трагедии погибло 10 человек и еще 19 человек пострадали. Местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется. Распоряжением губернатора 24 октября в Челябинской области объявлено днем траура.

