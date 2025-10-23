ММФ БРИКС объединит города и регионы мира

Мэры, губернаторы, предприниматели и международные эксперты объединят усилия для выработки решений по устойчивому развитию.
В фокусе деловой программы ММФ БРИКС — 15 практических треков, включая цифровизацию городского управления, «зеленую» трансформацию, муниципальные финансы, развитие туризма и спорта, а также социальные и молодежные инициативы. Особое внимание планируется уделить практикам народной дипломатии для развития бизнес-коммуникаций и расширения межгосударственного взаимодействия на муниципальном уровне.
В этом году ММФ БРИКС впервые пройдет совместно с международным форумом-выставкой «Российский промышленник». Это создаст универсальную площадку для прямого диалога между создателями региональных программ и городских решений, с одной стороны, и промышленными предприятиями, технологическими компаниями и инвесторами — с другой.