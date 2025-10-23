ММФ БРИКС объединит города и регионы мира

В этом году ММФ БРИКС впервые пройдет совместно с международным форумом-выставкой «Российский промышленник». Это создаст универсальную площадку для прямого диалога между создателями региональных программ и городских решений, с одной стороны, и промышленными предприятиями, технологическими компаниями и инвесторами — с другой.​​