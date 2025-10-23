Валентина Матвиенко поблагодарила Глеба Никитина за работу в сфере демографической политики

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поблагодарила губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за большую работу в сфере демографической политики. Об этом она заявила на прошедшем заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
— Спасибо за презентацию, за ту большую работу, которую вы ведёте, и лично как глава региона, как губернатор в постоянном режиме занимаетесь этим вопросом, — отметила Валентина Матвиенко.
По ее словам, теперь этот опыт будут распространять на другие регионы. Однако Глеб Никитин, безусловно, является лидером в этом вопросе.
Теперь вы надели на себя «майку лидера» — и надо соответствовать, держать планку, которую вы задали. Естественно, ваш опыт мы будем всячески стараться использовать и распространять. Благодарю Вас, — отметила Валентина Матвиенко.
Ранее усилия Глеба Никитина отметил президент России Владимир Путин. Он высоко оценил введенные в регионе меры демографической поддержки.