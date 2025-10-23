Денису Паслеру показали вторую очередь кампуса УрФУ

12
Денис Паслер и члены Наблюдательного совета УрФУ осмотрели учебные аудитории, рекреационные зоны, библиотеки. Площадь новых корпусов кампуса составляет почти 100 тысяч квадратных метров.
Планируется, что учебный процесс во второй очереди кампуса УрФУ начнется в следующем учебном году.
