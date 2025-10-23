Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Денису Паслеру показали вторую очередь кампуса УрФУ

В декабре текущего года планируется открытие второй очереди кампуса УрФУ имени Бориса Ельцина. Губернатору Свердловской области Денису Паслеру продемонстрировали готовность зданий Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, СУНЦ-УрФУ.

12

Денис Паслер и члены Наблюдательного совета УрФУ осмотрели учебные аудитории, рекреационные зоны, библиотеки. Площадь новых корпусов кампуса составляет почти 100 тысяч квадратных метров.

Планируется, что учебный процесс во второй очереди кампуса УрФУ начнется в следующем учебном году.

Узнать больше по теме
Борис Ельцин: биография первого президента России
В новейшей истории России Борис Ельцин — одна из ключевых фигур. С его именем связаны распад Советского Союза и образование СНГ, августовский путч, кризис, лихие 90-е, а также переход к рыночной экономике. Биография этого политика наполнена яркими событиями: собрали главные.
Читать дальше