В четверг в Будапеште состоялся «Марш мира» в честь национального праздника — Дня Республики, который также является днем памяти Венгерского восстания 1956 года. К антивоенному маршу, по некоторым оценкам, присоединились более 200 тыс. человек, которые несли в руках антивоенные транспаранты и скандировали «Мы не хотим умирать за Украину» и «Нет — военной помощи Киеву».
Орбан подчеркнул, что «коалицию желающих» следовало бы переименовать в «коалицию желающих умирать за Украину». «Конфликт на Украине уже был бы завершен, если бы Европа не препятствовала миротворческим усилиям», — считает он.
Мы не будем умирать за Украину. Мы не отправим наших детей на бойню по приказу Брюсселя.
Он также напомнил, что Венгрия уже три с половиной года «живет в тени войны на Украине», испытывает на себе все ее последствия, и прекрасно понимает, что военного решения этого конфликта нет — только дипломатическое.