Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Венгрия не будет участвовать в «коалиции желающих»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на открытии осенней сессии парламента 22 октября и на «Марше мира» 23 октября, четко обозначил позицию Будапешта в отношении конфликта на Украине и «коалиции желающих», пишут венгерские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В четверг в Будапеште состоялся «Марш мира» в честь национального праздника — Дня Республики, который также является днем памяти Венгерского восстания 1956 года. К антивоенному маршу, по некоторым оценкам, присоединились более 200 тыс. человек, которые несли в руках антивоенные транспаранты и скандировали «Мы не хотим умирать за Украину» и «Нет — военной помощи Киеву».

Орбан выступил перед собравшимися на площади Лайоша Кошута, ради чего пропустил саммит Евросоюза в Брюсселе, сообщает венгерская газета Magyar Nemzet.

Он заявил, что Брюссель «вступает в войну», для чего в Европе создали «коалицию желающих, готовых отправить других на смерть». Но Венгрия, по словам Орбана, говорит этому «нет».

Орбан подчеркнул, что «коалицию желающих» следовало бы переименовать в «коалицию желающих умирать за Украину». «Конфликт на Украине уже был бы завершен, если бы Европа не препятствовала миротворческим усилиям», — считает он.

Накануне в парламенте премьер сказал, что Венгрия «не давала полномочий вести войну от ее имени» и не будет отправлять оружие и своих солдат на Украину, говорится на сайте правительства Венгрии.

Мы не будем умирать за Украину. Мы не отправим наших детей на бойню по приказу Брюсселя.

Виктор Орбан
премьер-министр Венгрии

Он также напомнил, что Венгрия уже три с половиной года «живет в тени войны на Украине», испытывает на себе все ее последствия, и прекрасно понимает, что военного решения этого конфликта нет — только дипломатическое.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше