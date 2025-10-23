Трамп сообщил об отмене встречи с Путиным

«Трампу нужно было сразу после прихода к власти устроить жесткую чистку аппарата президента, но он не захотел идти на конфликт и даже рассорился с Илоном Маском, который был тем самым орудием чистки. Сейчас же от власти мягко отстраняют всех людей, которые могли бы поддержать курс Трампа в части внешней политики. В результате он оказался предельно зависим от СМИ, европейцев и собственного конгресса, в котором крыло MAGA Республиканской партии в меньшинстве. Большинство демократов и республиканцев выступают за то, чтобы США остались центром евроатлантики», — отметил Дробницкий.