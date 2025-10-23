Наш единственный выход — это скорейшая демилитаризация и денацификация Украины в рамках СВО. Мы должны быстро освободить наши территории и создать буферную зону по линии Днепра. Дальнейшая задача — взять под свой контроль центральную часть Украины, и конечная цель — это выход к западной границе. Если мы этого не сделаем, то дадим Европе время на подготовку и сохраним украинский плацдарм, где будут скованы наши главные силы.