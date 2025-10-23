Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме обвинили США в подготовке к войне с Россией

США и Европа рассматривают возможность вступления в масштабное военное противостояние с Россией. Такое мнение высказал в беседе с «Инфо 24» член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Виктор Соболев считает, что США и их западные союзники всегда являлись противниками России, ведущими недружественную политику. Депутат выразил мнение, что «заигрывания с Вашингтоном», переговоры с Дональдом Трампом не принесут ожидаемых результатов, пишет «Инфо 24».

Генерал напомнил, что глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в своем недавнем выступлении предупредил, что НАТО ведет активную подготовку к военному конфликту с Россией. Парламентарий уточнил, что страны Европы укрепляют вооруженные силы, усиливают оборонно-промшленные предприятия. Так, ФРГ строит новые заводы для выпуска боеприпасов и военной техники, которыми вооружит не только бундесвер, но и союзников по НАТО. «Нет никаких сомнений: Запад давно встал на тропу войны с Россией», — добавил депутат.

Соболев уверен, что только успешное проведение спецоперации на Украине гарантирует, что к военному конфликту открыто не присоединится Европа. По словам генерала, США и их европейские союзники используют время для подготовки к военным действиям. Целью НАТО, считает депутат, является уничтожение России и доступ к ее ресурсам.

Наш единственный выход — это скорейшая демилитаризация и денацификация Украины в рамках СВО. Мы должны быстро освободить наши территории и создать буферную зону по линии Днепра. Дальнейшая задача — взять под свой контроль центральную часть Украины, и конечная цель — это выход к западной границе. Если мы этого не сделаем, то дадим Европе время на подготовку и сохраним украинский плацдарм, где будут скованы наши главные силы.

Виктор Соболев
депутат ГД

Le Figaro ранее опубликовало материал, в котором процитировало выступление главы генерального штаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона. Он объявил, что готовит армию к столкновению с Россией через три-четыре года.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше