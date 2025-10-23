Виктор Соболев считает, что США и их западные союзники всегда являлись противниками России, ведущими недружественную политику. Депутат выразил мнение, что «заигрывания с Вашингтоном», переговоры с Дональдом Трампом не принесут ожидаемых результатов, пишет «Инфо 24».
Генерал напомнил, что глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в своем недавнем выступлении предупредил, что НАТО ведет активную подготовку к военному конфликту с Россией. Парламентарий уточнил, что страны Европы укрепляют вооруженные силы, усиливают оборонно-промшленные предприятия. Так, ФРГ строит новые заводы для выпуска боеприпасов и военной техники, которыми вооружит не только бундесвер, но и союзников по НАТО. «Нет никаких сомнений: Запад давно встал на тропу войны с Россией», — добавил депутат.
Соболев уверен, что только успешное проведение спецоперации на Украине гарантирует, что к военному конфликту открыто не присоединится Европа. По словам генерала, США и их европейские союзники используют время для подготовки к военным действиям. Целью НАТО, считает депутат, является уничтожение России и доступ к ее ресурсам.
Наш единственный выход — это скорейшая демилитаризация и денацификация Украины в рамках СВО. Мы должны быстро освободить наши территории и создать буферную зону по линии Днепра. Дальнейшая задача — взять под свой контроль центральную часть Украины, и конечная цель — это выход к западной границе. Если мы этого не сделаем, то дадим Европе время на подготовку и сохраним украинский плацдарм, где будут скованы наши главные силы.
Le Figaro ранее опубликовало материал, в котором процитировало выступление главы генерального штаба ВС Франции генерала Фабьена Мандона. Он объявил, что готовит армию к столкновению с Россией через три-четыре года.