Politico узнало о бескомпромиссной позиции Бельгии по российским активам

Кроме того, де Вевер отмечал, что Евросоюзу необходимо готовиться к искам от компаний, которые могут потерять свои активы в России в случае использования ЕС ее активов. Политик говорил о необходимости гарантий того, что последствия такого решения «будут не только для Бельгии».