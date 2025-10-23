СМИ: Нетаньяху обозначил США три «красных линии» по Газе

В ходе встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху обозначил несколько «красных линий» и уточнил, что только при их соблюдении Израиль готов оказать содействие в реализации следующих этапов плана Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа.