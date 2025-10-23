СМИ: Нетаньяху обозначил США три «красных линии» по Газе

Как пишет израильская газета The Times of Israel со ссылкой на канал Channel 12, Нетаньяху назвал такие условия:
В статье отмечается, что Вашингтон рассматривает Турцию как необходимого актора, который обеспечит успех плана Трампа, и не видит реальной альтернативы ее возможному участию в Палестинской администрации. TOI предполагает, что Белый дом в итоге вынудит Нетаньяху пойти на компромисс по этой «красной линии».
В интервью журналу Time, опубликованному в четверг, Трамп заверил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег: «Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам… Израиль лишился бы всей поддержки со стороны США, если бы это произошло».
В среду посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Эр-Рияд, а в четверг отправились в Абу-Даби, чтобы заручиться поддержкой Саудовской Аравии и ОАЭ. Эти встречи, согласно TOI, направлены на мобилизацию финансовой, военной и дипломатической поддержки плана Трампа со стороны арабских государств.
Говоря в интервью о Нетаньяху, Трамп сказал, что он «остановил Биби». «Ему пришлось остановиться, потому что мир собирался остановить его. Израиль становился очень непопулярным», — пояснил глава Белого дома.