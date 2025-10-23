«Ведут боевую подготовку по стандартам НАТО под видом спортивных мероприятий». КГБ рассказал, что на территории ЕС проходит подготовку так называемая белорусская освободительная армия

О подготовке на территории стран Евросоюза так называемой освободительной армии для захвата власти в Беларуси сообщил первый заместитель председателя КГБ Сергей Теребов в Душанбе на конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, сообщает ТАСС.
«Риски для национальной безопасности страны несет подготовка противником силового компонента для захвата власти, в том числе путем создания так называемой белорусской освободительной армии на территории Евросоюза. По замыслам оппонентов власти она должна быть сформирована по стандартам НАТО», — отметил Сергей Теребов.
По его словам, численность формирования от 9 до 15 тысяч человек. Костяк этой, так называемой армии, — незаконные вооруженные формирования из числа граждан Беларуси, действующие на территории Польши, Украины и Литвы, которые ведут боевую подготовку по стандартам НАТО под видом спортивных мероприятий. Учат их бывшие и действующие военные НАТО и Украины.
Их цель — организовать вторжение в Беларусь, подчеркнул Сергей Теребов.
Таких боевиков учат использовать беспилотники, ударные дроны, вести боевые действия в городе, штурмовать здания, проводить диверсии и теракты.
«Подготовка и обучение вооруженных формирований осуществляется на территории Украины и Польши, Чехии и стран Балтии», — отметил Сергей Теребов.
По его словам, контрразведывательное сопровождение и управление формированиями за Службой безопасности Украины.
Кстати, КГБ не допускает через Беларусь средств совершения терактов в России.
Мы писали, что нетрезвый пациент угрожал врачу убийством в минской больнице.