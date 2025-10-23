Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ведут боевую подготовку по стандартам НАТО под видом спортивных мероприятий». КГБ рассказал, что на территории ЕС проходит подготовку так называемая белорусская освободительная армия

КГБ сказал о подготовке в ЕС армии для захвата власти в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

О подготовке на территории стран Евросоюза так называемой освободительной армии для захвата власти в Беларуси сообщил первый заместитель председателя КГБ Сергей Теребов в Душанбе на конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, сообщает ТАСС.

«Риски для национальной безопасности страны несет подготовка противником силового компонента для захвата власти, в том числе путем создания так называемой белорусской освободительной армии на территории Евросоюза. По замыслам оппонентов власти она должна быть сформирована по стандартам НАТО», — отметил Сергей Теребов.

По его словам, численность формирования от 9 до 15 тысяч человек. Костяк этой, так называемой армии, — незаконные вооруженные формирования из числа граждан Беларуси, действующие на территории Польши, Украины и Литвы, которые ведут боевую подготовку по стандартам НАТО под видом спортивных мероприятий. Учат их бывшие и действующие военные НАТО и Украины.

Их цель — организовать вторжение в Беларусь, подчеркнул Сергей Теребов.

Таких боевиков учат использовать беспилотники, ударные дроны, вести боевые действия в городе, штурмовать здания, проводить диверсии и теракты.

«Подготовка и обучение вооруженных формирований осуществляется на территории Украины и Польши, Чехии и стран Балтии», — отметил Сергей Теребов.

По его словам, контрразведывательное сопровождение и управление формированиями за Службой безопасности Украины.

Кстати, КГБ не допускает через Беларусь средств совершения терактов в России.

Мы писали, что нетрезвый пациент угрожал врачу убийством в минской больнице.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше