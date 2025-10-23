«Ведут боевую подготовку по стандартам НАТО под видом спортивных мероприятий». КГБ рассказал, что на территории ЕС проходит подготовку так называемая белорусская освободительная армия

По его словам, численность формирования от 9 до 15 тысяч человек. Костяк этой, так называемой армии, — незаконные вооруженные формирования из числа граждан Беларуси, действующие на территории Польши, Украины и Литвы, которые ведут боевую подготовку по стандартам НАТО под видом спортивных мероприятий. Учат их бывшие и действующие военные НАТО и Украины.