Консультации Санду с оппозицией: что заявили лидеры фракций

«Если мы действительно хотим объединить общество и изменить ситуацию к лучшему, то правильно было бы формировать правительство не по политическим критериям. Следовало бы пригласить представителей разных партий, включая внепарламентские. Если какая-то партия набрала всего 2%, но у нее есть лучший кандидат на пост министра здравоохранения или главы агентства — почему бы его не пригласить?» — заявил Усатый.