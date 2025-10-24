Консультации Санду с оппозицией: что заявили лидеры фракций

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду в четверг провела консультации с парламентской оппозицией перед выдвижением кандидата на должность премьер-министра. Многие депутаты отказались от беседы с главой государства.
Первыми, кого президент Майя Санду пригласила на обсуждение, стали депутаты фракции «Демократия дома» во главе с Василе Костюком. Однако беседа не продлилась долго, депутаты покинули резиденцию президента уже примерно через 10 минут. В партии заявили, что не поддержат кандидата в премьеры от правящей партии, поскольку его кандидатура была объявлена до проведения официальных консультаций с парламентскими партиями, что нарушает Конституцию и превращает правительство в «продолжение президентуры», подрывая роль парламента.
Председатель фракции «Нашей партии» Ренато Усатый сообщил, что во время консультаций с президентом предложил включить в будущий кабинет министров страны представителей разных партий, в том числе из оппозиционных и внепарламентских.
«Если мы действительно хотим объединить общество и изменить ситуацию к лучшему, то правильно было бы формировать правительство не по политическим критериям. Следовало бы пригласить представителей разных партий, включая внепарламентские. Если какая-то партия набрала всего 2%, но у нее есть лучший кандидат на пост министра здравоохранения или главы агентства — почему бы его не пригласить?» — заявил Усатый.
Лидер Партии развития и объединения Молдовы, входящей в блок «Альтернатива», Ион Кику отказался от участия в консультациях с Санду по выдвижению премьера.
«Люди уже десять дней знают, кто будет премьером. Какой смысл? Это не консультации, а их имитация», — заявил он.
При этом Кику подчеркнул, что представители блока «Альтернатива» примут участие в переговорах. На встрече с главой государства политсилу представляли председатель фракции Гайк Вартанян и его заместитель Ольга Урсу. Вартанян по итогу беседы с Санду заявил, что блок примет решение о том, голосовать ли за предложенного PAS премьера после консультаций с ним самим и после ознакомиться с предвыборной программой и номинальным составом правительства.
Фракция Партии коммунистов также заранее заявила, что не станет принимать участие в консультациях. В сообщении, опубликованном ПКРМ, отмечается, что предполагаемая кандидатура в премьер-министры, вопреки Конституции, была озвучена и широко медиатизирована, в том числе самой Санду, еще до официального утверждения нового состава парламента и задолго до формирования парламентских фракций, с которыми президент обязана «консультироваться».
«Значит, решение о кандидатуре госпожой Санду, а скорее не ей, а ее покровителями, было принято уже тогда, а будущие консультации уже стали формальными и ненужными», — отметили в ПКРМ.
Парламентская фракция Партии социалистов после консультаций с президентом заявила, что не поддержит будущий кабинет министров, который предложит PAS.
«Мы не будем поддерживать ни одно правительство, предложенное этим парламентским большинством… Будущему премьеру стоило бы заняться внутренними делами государства, а не геополитикой. Нужно вернуться на землю», — заявил лидер фракции Игорь Додон.
Серия консультаций, запланированных на четверг, завершилась. В пятницу президент проведет встречу с парламентским большинством — фракцией партии «Действие и солидарность».
Напомним, что, согласно Конституции Республики Молдова, президент назначает кандидата на должность премьер-министра после консультаций с парламентскими фракциями, а предложенный кандидат формирует состав правительства и запрашивает вотум доверия парламента.
При этом более чем за неделю до нынешних консультаций председатель PAS Игорь Гросу официально объявил о выдвижении экономиста Александра Мунтяну в качестве кандидата от партии на должность премьер-министра Молдовы. Это решение последовало после того, как глава предыдущего кабмина Дорин Речан объявил о своем уходе из политики.
Ранее на учредительном заседании парламента Молдовы были сформированы шесть фракций, среди которых фракции партии «Действие и солидарность» (PAS) из 55 депутатов, Партии социалистов Республики Молдова (17 депутатов), Партии коммунистов Республики Молдова (8 депутатов), блока «Альтернатива» (8 депутатов), «Нашей партии» (6 депутатов), партии «Демократия дома» (6 депутатов). Руководитель партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев заявил, что остается независимым депутатом. Фракция PAS объявила о формировании парламентского большинства, все остальные фракции заявили, что будут в оппозиции.