Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Япония рассматривает возможность создания атомных подлодок

Синдзиро Коидзуми, новый министр обороны Японии на своей первой пресс-конференции в качестве министра, заявил, что намерен смягчить правила экспорта военной техники в страну и рассмотреть новые типы источников энергии для субмарин.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Коидзуми пояснил, что готов пересмотреть три принципа экспорта военной техники, а также руководящие принципы применения правил, сообщает онлайн-издание Adnkronos. «Наша страна сталкивается с самой суровой и сложной международной обстановкой в области безопасности со времен окончания Второй мировой войны. Необходимо и дальше продвигать экспорт военной техники», — подчеркнул Коидзуми. Он пообещал провести обсуждения с соответствующими министерствами и ведомствами.

Что касается межпартийного соглашения о планах Японии создать подводную лодку на источниках энергии следующего поколения, Коидзуми не исключил возможности использования атомной энергии для субмарин.

Не исключая никаких вариантов, я хотел бы рассмотреть меры по совершенствованию японского подводного флота и укреплению возможностей сдерживания и реагирования.

Синдзиро Коидзуми
министр обороны Японии

По его словам, речь идет не о том, чтобы остановиться на каком-то одном подходе, а об изучении возможностей использования новых типов источников энергии для японских подводных лодок.