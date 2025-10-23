СМИ: Япония рассматривает возможность создания атомных подлодок

Коидзуми пояснил, что готов пересмотреть три принципа экспорта военной техники, а также руководящие принципы применения правил, сообщает онлайн-издание Adnkronos. «Наша страна сталкивается с самой суровой и сложной международной обстановкой в области безопасности со времен окончания Второй мировой войны. Необходимо и дальше продвигать экспорт военной техники», — подчеркнул Коидзуми. Он пообещал провести обсуждения с соответствующими министерствами и ведомствами.