СМИ: Япония рассматривает возможность создания атомных подлодок

Коидзуми пояснил, что готов пересмотреть три принципа экспорта военной техники, а также руководящие принципы применения правил, сообщает онлайн-издание Adnkronos. «Наша страна сталкивается с самой суровой и сложной международной обстановкой в области безопасности со времен окончания Второй мировой войны. Необходимо и дальше продвигать экспорт военной техники», — подчеркнул Коидзуми. Он пообещал провести обсуждения с соответствующими министерствами и ведомствами.
Что касается межпартийного соглашения о планах Японии создать подводную лодку на источниках энергии следующего поколения, Коидзуми не исключил возможности использования атомной энергии для субмарин.
Не исключая никаких вариантов, я хотел бы рассмотреть меры по совершенствованию японского подводного флота и укреплению возможностей сдерживания и реагирования.
По его словам, речь идет не о том, чтобы остановиться на каком-то одном подходе, а об изучении возможностей использования новых типов источников энергии для японских подводных лодок.