Губернатор Приангарья и глава Минэнерго РФ обсудили поставки бензина и стабильность цен

IrkutskMedia, 23 октября. В Москве прошла рабочая встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и министра энергетики РФ Сергея Цивилева. Главными темами стали готовность объектов электроэнергетики региона к отопительному сезону и стабильность топливного рынка.
Как сообщает пресс-служба правительства области, на встрече с руководителем федерального ведомства обсудили реализацию плана мероприятий по подготовке электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона, а также функционирование в Иркутской области системообразующей территориальной сетевой организации.
Кроме того, обсудили вопрос топливообеспечения региона. Внимание было уделено поставкам бензина и дизельного топлива, а также поддержанию стабильности розничных цен, отмечена важность постоянного мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов, в том числе в региональном разрезе.
По результатам встречи принято решение регулярно проводить штабы с регионами Сибирского федерального округа для оперативного отслеживания ситуации и координации действий для бесперебойного снабжения светлыми нефтепродуктами.
«Благодарен федеральному центру за внимание к проблемам региона и содействие в их решении. Продолжаем совместную работу в интересах жителей», — отметил Игорь Кобзев.
Ранее сообщалось, что бензин в Иркутской области оказался одним из самых дорогих среди регионов Сибирского федерального округа на минувшей неделе — с 14 по 20 октября. В Киренском районе стоимость АИ-92 достигла уже 95 рублей за литр, АИ-95 — 100 рублей за литр. Такую информацию озвучил в беседе с корр. редакции мэр района Кирилл Свистелин, добавив, что сейчас ограничений на продажу бензина нет. Местные АЗС вынуждены закупать топливо у других поставщиков, так как «Иркутскнефтепродукт» поставляет нефтепродукты в недостаточном объеме. ИА IrkutskMedia направило запрос в компанию, чтобы выяснить причины снижения объемов поставки бензина в Киренский район.
Ранее в Киренском районе была ограничена продажа бензина из-за дефицита. На заправках были километровые очереди, топливо отпускалось в объёме не более 30 литров на одну машину. Отметим, что самыми первыми в регионе ограничения на продажу бензина ввели в Бодайбо. Там начали отпускать бензин в объёме не более 50 литров на одну машину.
Добавим, что сейчас во всей Иркутской области действует ограничение на продажу бензина АИ-92 на АЗС «БРК». Компания ввела такие меры 21 октября. В одни руки можно приобрести не более 20 литров бензина. Аналогичная ситуация с АЗС «БРК» наблюдается в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Также отметим, что ограничения на продажу бензина действуют в разных регионах страны. Ранее в правительстве РФ заявили, что планируют начать закупать нефтепродукты из Китая, Южной Кореи и Сингапура. В связи с дефицитом бензина в Иркутской области региональная власть также прорабатывает возможности увеличения поставок топлива на территорию Приангарья.
Также напомним, что в связи с резким ростом цен на бензин депутаты Госдумы направили обращение в ФАС, где попросили проверить поставщиков топлива. Парламентарии отметили, что в последнюю неделю (с 30 сентября по 6 октября) цены на бензин в стране выросли в два раза быстрее официальной инфляции. По мнению чиновников, такое стремительное повышение стоимости бензина вызывает массу вопросов с учетом того, что на топливном рынке — «естественная монополия».