Губернатор Приангарья и глава Минэнерго РФ обсудили поставки бензина и стабильность цен

Добавим, что сейчас во всей Иркутской области действует ограничение на продажу бензина АИ-92 на АЗС «БРК». Компания ввела такие меры 21 октября. В одни руки можно приобрести не более 20 литров бензина. Аналогичная ситуация с АЗС «БРК» наблюдается в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Также отметим, что ограничения на продажу бензина действуют в разных регионах страны. Ранее в правительстве РФ заявили, что планируют начать закупать нефтепродукты из Китая, Южной Кореи и Сингапура. В связи с дефицитом бензина в Иркутской области региональная власть также прорабатывает возможности увеличения поставок топлива на территорию Приангарья.