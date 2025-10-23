Ричмонд
Путин: речь идет не об отмене, а о переносе саммита с Трампом в Будапеште

Президент России Владимир Путин заявил, что американский президент Дональд Трамп имел в виду перенос саммита в Будапеште, а не его отмену. Об этом российский лидер сказал журналистам.

Владимир Путин отметил, что сама встреча, так же как и место проведения саммита, были предложены американской стороной.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не собирается встречаться с Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, на планируемом саммите не удастся «достичь нужной цели». Вместе с тем американский президент не исключил переговоров на высшем уровне в будущем.

