О возможных поставках ракет Tomahawk Украине.
Разговоры об этом — попытка эскалации.
В случае поставок ответ будет очень серьезным и ошеломляющим.
О саммите в Будапеште.
Было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки.
Встреча в венгерской столице была предложена американской стороной.
Диалог всегда лучше продолжения войны.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, скорее, принял решение о переносе встречи.
О новых санкциях против России.
Запрет на поставку унитазов в РФ в рамках 19-го пакета санкций дорого обойдется Евросоюзу.
Новые санкции против России существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны.
Ни одна уважающая себя страна ничего не делает под давлением.
Санкции США — недружественный шаг, который не укрепляет российско-американские отношения.
Трамп во время своего первого президентского срока ввел самое большое количество санкций против РФ.
О нефтяном рынке после ввода ограничений.
Мировой энергобаланс сложился, ломать его не в интересах стран, которые пытаются это делать.
Замещение российской нефти на мировом рынке требует времени.
Резкое уменьшение количества нефти из РФ на рынке приведет к росту цен.
Вкладывать в альтернативные источники энергии нужно, но без углеводородов в ближайшие десятилетия не обойтись.
Россия и Саудовская Аравия больше продают нефть, США — больше потребляют.
О диалоге с США.
У России и Соединенных Штатов есть много направлений для сотрудничества, если страны перейдут от давления к серьезному диалогу на перспективу.