Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин о санкциях США, приоритете диалога перед войной и европейских унитазах

Президент России предупредил об ошеломляющем ответе на удары ракетами Tomahawk.

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов в Государственном Кремлевском дворце. Глава государства прокомментировал новые санкции США против России, заявил о перспективах продолжения диалога с Вашингтоном и судьбе саммита в Будапеште. Главные заявления президента — в подборке «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О возможных поставках ракет Tomahawk Украине.

Разговоры об этом — попытка эскалации.

В случае поставок ответ будет очень серьезным и ошеломляющим.

О саммите в Будапеште.

Было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки.

Встреча в венгерской столице была предложена американской стороной.

Диалог всегда лучше продолжения войны.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, скорее, принял решение о переносе встречи.

О новых санкциях против России.

Запрет на поставку унитазов в РФ в рамках 19-го пакета санкций дорого обойдется Евросоюзу.

Новые санкции против России существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны.

Ни одна уважающая себя страна ничего не делает под давлением.

Санкции США — недружественный шаг, который не укрепляет российско-американские отношения.

Трамп во время своего первого президентского срока ввел самое большое количество санкций против РФ.

О нефтяном рынке после ввода ограничений.

Мировой энергобаланс сложился, ломать его не в интересах стран, которые пытаются это делать.

Замещение российской нефти на мировом рынке требует времени.

Резкое уменьшение количества нефти из РФ на рынке приведет к росту цен.

Вкладывать в альтернативные источники энергии нужно, но без углеводородов в ближайшие десятилетия не обойтись.

Россия и Саудовская Аравия больше продают нефть, США — больше потребляют.

О диалоге с США.

У России и Соединенных Штатов есть много направлений для сотрудничества, если страны перейдут от давления к серьезному диалогу на перспективу.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше