Саммит Евросоюза призвал ускорить милитаризацию объединения

Дорожная карта повышения военной готовности Европы до 2030 года предполагает не только значительное увеличение военных расходов стран ЕС (что соответствует выполнению их обязательств в рамках НАТО о доведении военных расходов до 5% ВВП), но и дальнейшее расширение военных полномочий Еврокомиссии, в том числе по контролю национальных военных бюджетов. До прихода в Брюссель Урсулы фон дер Ляйен ЕК не имела никаких полномочий в оборонной сфере. -0-