Саммит Евросоюза призвал ускорить милитаризацию объединения

«С целью повышения возможностей европейской военной промышленности, Европейский совет (саммит ЕС. — Прим. БЕЛТА) призвал страны ЕС направить оборонные инвестиции в направлении совместных проектов по разработке, производству и закупкам вооружений при поддержке Европейского оборонного агентства», — говорится в документе. Участники саммита поручили Еврокомиссии ускорить реализацию военных программ и проектов при максимальном подключении Украины.
Кроме того, в документе отмечается намерение лидеров 27 стран ЕС строить европейскую оборону «на 360 градусов, с учетом имеющихся и будущих вызовов».
Участники саммита полностью одобрили дорожную карту повышения военной готовности Европы до 2030 года, а также подтвердили поддержку более ранних военных инициатив ЕК, включая план SAFE (бывший «Перевооружить ЕС»), который предусматривает привлечение 800 млрд евро заемных средств на военные расходы до 2030 года.
Дорожная карта повышения военной готовности Европы до 2030 года предполагает не только значительное увеличение военных расходов стран ЕС (что соответствует выполнению их обязательств в рамках НАТО о доведении военных расходов до 5% ВВП), но и дальнейшее расширение военных полномочий Еврокомиссии, в том числе по контролю национальных военных бюджетов. До прихода в Брюссель Урсулы фон дер Ляйен ЕК не имела никаких полномочий в оборонной сфере. -0-