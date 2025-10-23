Путин: идея проведения переговоров в Будапеште принадлежала США

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США выступили инициаторами проведения переговоров с Россией в Будапеште. На это указал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула, информирует ТАСС.
«В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной. И я согласился с этим, выразил соображения в этой связи и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. Для меня и для американского президента было бы ошибкой подойти к этой встрече легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», — заявил российский лидер, комментируя недавнее заявление Дональда Трампа об отмене российско-американских переговоров в Будапеште.
По словам Путина, Трамп тоже согласился с тем, что саммит должен быть тщательно подготовлен и сказал, что готовить встречу будет целый ряд должностных лиц действующей администрации США, и назвал некоторых из них.
«А я сказал, что мы после того, как американский коллега определится с окончательным списком тех, кто будет работать над подготовкой нашей встречи, мы со своей стороны тоже объявим о том, кто будет работать с нашей стороны, с российской», — заявил Путин.
Российский лидер убежден, что на начальном этапе первые шаги в этом направлении должны сделать глава МИД РФ Сергей Лавров и Госсекретарь США Марко Рубио.
«Сейчас я вижу, что в заявлении президент США решил отменить или перенести эту встречу. Скорее всего, он говорит о переносе этой встречи. Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры, тем более войны. Поэтому мы всегда поддерживали продолжение диалога», — отметил Путин.
Ранее Дональд Трамп заявил об отмене встречи с Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште. При этом он отметил, что «мы проведем ее в будущем».-0-