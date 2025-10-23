Путин: идея проведения переговоров в Будапеште принадлежала США

«В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной. И я согласился с этим, выразил соображения в этой связи и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. Для меня и для американского президента было бы ошибкой подойти к этой встрече легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», — заявил российский лидер, комментируя недавнее заявление Дональда Трампа об отмене российско-американских переговоров в Будапеште.