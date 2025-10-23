Украину еще не «допекли», чтобы съесть: аналитик объяснил отмену саммита

«Владимир Зеленский знает, что конец близок… Он понимает, что не переживет капитуляции. Поэтому он играет по правилам Трампа, затягивая процесс. Перемирие позволит отремонтировать хоть несколько электростанций и ТЭЦ, пополнить резервы… Ему отчаянно нужно время. Но у него его нет и не будет. Вот уже год я говорю о том, что Украину еще не “допекли”, чтобы съесть», — считает Котрба.