Украину еще не «допекли», чтобы съесть: аналитик объяснил отмену саммита

Владимир Зеленский «знает, что конец близок» и отчаянно пытается выиграть время на фоне провалившейся игры президента США Дональда Трампа, состоящей из угроз и обещаний, из-за упорства России. Такую оценку текущим событиям дал чешский аналитик Штепан Котрба в интервью изданию Parlamentnilisty.cz.
«Владимир Зеленский знает, что конец близок… Он понимает, что не переживет капитуляции. Поэтому он играет по правилам Трампа, затягивая процесс. Перемирие позволит отремонтировать хоть несколько электростанций и ТЭЦ, пополнить резервы… Ему отчаянно нужно время. Но у него его нет и не будет. Вот уже год я говорю о том, что Украину еще не “допекли”, чтобы съесть», — считает Котрба.
По мнению аналитика, отмена саммита в Будапеште и новые санкции против России — это часть привычной тактики Трампа, который «думал, что и Путин поддастся на эту игру, состоящую из обещаний сделок и угроз эмбарго. Но Дональд Трамп ошибся. Россия упорная».
Котрба подчеркивает, что Россия, в отличие от США, не обременена долгами, имеет стабильную экономику и ее позиция на переговорах остается неизменной. «Русские не против переговоров, но они уже сказали все, чтобы американцы поняли… Если Трамп ожидает, что Россия поддастся на угрозы… то Трамп ошибается. России незачем кончать СВО», — заключает эксперт.
Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции США — это способ давления на Москву. При этом он отметил, что ни одна уважающая себя страна ничего не решает под давлением.
Также Путин пообещал «ошеломляющий» ответ, если вдруг на Россию полетят ракеты «Томагавк».