Макрон резко высказался о России

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к усилению давления на Россию, обвинив её в отсутствии усилий по завершению конфликта на Украине. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети X.
«Мы полны решимости усилить давление на Москву», — заявил французский президент.
Он также поддержал введение новых антироссийских санкций со стороны США и Европейского союза.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас объявила о принятии 19-го пакета ограничительных мер. В санкционный список вошли 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров.
