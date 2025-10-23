Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон резко высказался о России

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к усилению давления на Россию, обвинив её в отсутствии усилий по завершению конфликта на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к усилению давления на Россию, обвинив её в отсутствии усилий по завершению конфликта на Украине. Соответствующее заявление он разместил в социальной сети X.

«Мы полны решимости усилить давление на Москву», — заявил французский президент.

Он также поддержал введение новых антироссийских санкций со стороны США и Европейского союза.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас объявила о принятии 19-го пакета ограничительных мер. В санкционный список вошли 63 физических и юридических лица, а также 117 морских танкеров.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше