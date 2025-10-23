Путин предупредил об ошеломляющем ответе в случае ударов по России дальнобойным оружием

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удары вглубь России Tomahawk или другим дальнобойным оружием встретят ошеломляющий ответ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, информирует ТАСС.
«Это попытка эскалации. Но, если таким оружием будет наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — заявил российский лидер.
/Будет дополнено/.-0-
