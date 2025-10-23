Медведев: трудовые мигранты должны покидать РФ после завершения работы

Мигранты, которые приехали в Россию на заработки, должны находиться на территории страны строго в соответствии с трудовым договором и покидать страну, когда выполнили свою работу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам миграции, видеозапись которого опубликована в соцсети «ВКонтакте».