Медведев: трудовые мигранты должны покидать РФ после завершения работы

Мигранты, которые приехали в Россию на заработки, должны находиться на территории страны строго в соответствии с трудовым договором и покидать страну, когда выполнили свою работу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам миграции, видеозапись которого опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Он сказал, что нужно усовершенствовать механизмы привлечения в страну иностранной рабочей силы, а для этого потребуется создать эффективную систему организованного набора трудовых мигрантов.
«Необходимо, чтобы мигрант находился в нашей стране строго в соответствии с условиями своего трудового договора и немедленно покидал ее территорию, когда его задачи выполнены», — сказал Медведев.
Это позволит предотвращать конфликты и снимет напряженность в обществе, отметил зампред Совбеза РФ.
Медведев также сообщил, что полномочия в сфере внешней трудовой миграции планируется передать МВД, так как ведомство располагает необходимыми возможностями для решения таких задач.