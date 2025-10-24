Официальная делегация Абхазии впервые посетила Красноярск

«Вместе мы определим совместные проекты, которые увеличат турпоток красноярцев на берега Чёрного моря, а жителей Абхазии — в самый центр России», — приветствовал гостей Михаил Котюков.
Глава Красноярского края напомнил, что президентом РФ перед регионом была поставлена задача по развитию туризма в качестве одной из приоритетных сфер экономики. С этой целью субъект Федерации уже разработал особую программу и работает над привлечением федеральных ресурсов с целью создания привлекательных условий для любителей путешествий.
«Уверен, что вы сможете увидеть наши природные красоты, ощутить на себе сибирское гостеприимство», — добавил руководитель Красноярского края.
Заместитель председателя правительства республики Вараздат Миносян со свей стороны подчеркнул, что для развития туристической отрасли и повышения качества сервиса в Абхазии важно перенимать опыт в том числе и Красноярского края, чего можно добиться благодаря участию делегации в проходящем в эти дни Всероссийском форуме гостеприимства.
«Для развития туризма нужно повышать сервис, создавать комфорт для гостей. Мы будем рады видеть больше жителей Красноярского края у себя в республике. Надеюсь, наша встреча поспособствует укреплению межгосударственных отношений», — добавил Вараздат Миносян.
Губернатор призвал гостей из Абхазии стать участниками также других проектов, реализуемых в Красноярском крае, в частности, в сфере спорта, искусства и молодежной политики. Михаил Котюков напомнил и об увеличении объемов товарооборота между двумя сторонами, а также пожелал расширения экономического взаимодействия между регионом РФ и соседним государством.
Также одним из пунктов визита стала встреча Михаила Котюкова и Вараздата Миносяна со студентами Института гастрономии Сибирского федерального университета. Известно, что в этом учреждении проходят обучение семь представителей этой республики, а после получения высшего образования они вернутся в Абхазию, чтобы использовать полученные знания для повышения уровня сервиса.
«Вы только делаете первые шаги, и я точно знаю, что здесь учиться трудно, порой очень трудно. Но работать будет легко, потому что всему необходимому вас уже научат в университете. И дальше вы поймёте, что преград не существует», — обратился к ним Михаил Котюков.
В рамках достигнутых договоренностей представители соседней страны будут проходить в городе курсы повышения квалификации в сфере гостеприимства. Ожидается, что речь идет о 100 сотрудниках в период до начала лета будущего года.
До того в Красноярске также проходили туристический форум и семейный фестиваль. А чуть ранее министр экономического развития России Максим Решетников привел Красноярский край в качестве положительного примера развития гастрономии как составной части туристического потенциала.
Помимо того, известно, что в Красноярском крае до 2030 году количество туристических поездок должно достигнуть 1,8 миллиона ежегодно.