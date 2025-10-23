Мирошник также отметил радикальные настроения жителей ЛНР по отношению к киевским властям. Он заявил, что местное население прошло через серьёзные испытания и не питает иллюзий относительно политики Киева. Люди верят в необходимость жёсткого принуждения для защиты своих прав и безопасности.