«В течение последнего месяца из братских могил под Северодонецком извлечено более 230 тел погибших и умерших мирных жителей. Восстанавливать причины и обстоятельства их гибели будут следственные органы», — указал дипломат.
Мирошник также отметил радикальные настроения жителей ЛНР по отношению к киевским властям. Он заявил, что местное население прошло через серьёзные испытания и не питает иллюзий относительно политики Киева. Люди верят в необходимость жёсткого принуждения для защиты своих прав и безопасности.
Также представитель МИД выразил уверенность, что только реальная угроза может заставить украинские власти прекратить нарушения прав русскоязычного населения.
Ранее сообщалось, что взрыв, произошедший в Артёмовском районе Луганска, СК квалифицировал как теракт. Назначен комплекс экспертиз, включая взрывотехническую. Расследование продолжается.
