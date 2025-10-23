Путин ударил в колокол корабля, потерянного во время Таллинского перехода

Президент России Владимир Путин в рамках выставки на съезде Русского географического общества (РГО) ударил в колокол парохода «Алев», затонувшего во время Таллинского перехода в Финском заливе в 1941 году.
На выставке президенту показали колокола с затонувших кораблей, поднятые экспедицией, чтобы почтить память погибших. Путина пригласили ударить в колокол санитарного транспорта «Алев», после чего раздался громкий звон.
Главе государства также представили работу подводно-поисковой экспедиции «Голоса погибших кораблей», которая в рамках проекта «Поклон кораблям Великой Победы» занимается поиском и увековечиванием памяти советских судов и экипажей, погибших при эвакуации из захваченного немцами Таллина.
Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин отметил важность географии для России и ее стратегическое значение. Президент подчеркнул, что географические исследования играют ключевую роль не только в научной и образовательной сфере, но и с политической точки зрения.