Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин ударил в колокол корабля, потерянного во время Таллинского перехода

Президент России почтил память советских моряков Таллинского перехода.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в рамках выставки на съезде Русского географического общества (РГО) ударил в колокол парохода «Алев», затонувшего во время Таллинского перехода в Финском заливе в 1941 году.

На выставке президенту показали колокола с затонувших кораблей, поднятые экспедицией, чтобы почтить память погибших. Путина пригласили ударить в колокол санитарного транспорта «Алев», после чего раздался громкий звон.

Главе государства также представили работу подводно-поисковой экспедиции «Голоса погибших кораблей», которая в рамках проекта «Поклон кораблям Великой Победы» занимается поиском и увековечиванием памяти советских судов и экипажей, погибших при эвакуации из захваченного немцами Таллина.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин отметил важность географии для России и ее стратегическое значение. Президент подчеркнул, что географические исследования играют ключевую роль не только в научной и образовательной сфере, но и с политической точки зрения.