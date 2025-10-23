Посольство РФ в Париже ответило на заявления генерала Франции о России

Посольство России в Париже прокомментировало заявления начальника генерального штаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о необходимости готовности к столкновению с РФ. В комментарии дипмиссии утверждается, что эти слова, возможно, продемонстрировали, кто на самом деле является поджигателем войны.
Ранее в среду французский генерал заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к возможному столкновению через 3−4 года на фоне так называемой «российской угрозы».
В ответ посольство указало, что у России не было и нет намерений нападать на Францию или любую другую страну ЕС как в настоящее время, так и в перспективе.
«Возможно, генерал Мандон сам строит такие планы, но тогда он открыто признал, кто на самом деле является поджигателем войны», — говорится в комментарии посольства.
Кроме того, дипломатическая миссия допустила, что заявление французского военачальника могло быть связано с рассмотрением нового бюджета Франции на 2026 год. По мнению посольства, таким образом генерал мог пытаться обосновать необходимость увеличения военных расходов в условиях экономии на социальной сфере и доходах граждан.