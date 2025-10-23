Ричмонд
Посольство РФ в Париже ответило на заявления генерала Франции о России

Российское посольство во Франции заявило, что высказывания начальника генштаба ВС республики Фабьена Мандона показали, кто действительно разжигает войну.

Источник: Аргументы и факты

Посольство России в Париже прокомментировало заявления начальника генерального штаба Вооруженных сил Франции Фабьена Мандона о необходимости готовности к столкновению с РФ. В комментарии дипмиссии утверждается, что эти слова, возможно, продемонстрировали, кто на самом деле является поджигателем войны.

Ранее в среду французский генерал заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к возможному столкновению через 3−4 года на фоне так называемой «российской угрозы».

В ответ посольство указало, что у России не было и нет намерений нападать на Францию или любую другую страну ЕС как в настоящее время, так и в перспективе.

«Возможно, генерал Мандон сам строит такие планы, но тогда он открыто признал, кто на самом деле является поджигателем войны», — говорится в комментарии посольства.

Кроме того, дипломатическая миссия допустила, что заявление французского военачальника могло быть связано с рассмотрением нового бюджета Франции на 2026 год. По мнению посольства, таким образом генерал мог пытаться обосновать необходимость увеличения военных расходов в условиях экономии на социальной сфере и доходах граждан.