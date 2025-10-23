«Немедленно покидать»: Медведев выступил с радикальным предложением по трудовым мигрантам

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия по-прежнему нуждается в трудовых мигрантах, однако ключевым условием их пребывания в стране должно быть соблюдение и уважение законов. Глава государства отметил, что руководство страны в курсе проблем, поднимаемых гражданами в связи с миграцией, и эти вопросы находятся в приоритете у властей.