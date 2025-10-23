Путин: слова Зеленского о дальнобойном оружии являются попыткой эскалации

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова Владимира Зеленского, заявившего, что Украине якобы все же планируется предоставить дальнобойное оружие.
Путин заявил, что заявление Зеленского является попыткой эскалации.
Российские политики неоднократно заявляли, что военная помощь Украине со стороны других государств может затянуть конфликт, но не помешает России добиться целей СВО.
