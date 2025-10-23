Путин: Россия продаёт больше нефти, чем потребляет

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Саудовская Аравия продают на мировом рынке больше нефти и нефтепродуктов, чем используют внутри страны, тогда как США, напротив, являются крупнейшими потребителями. Об этом он сказал во время встречи с журналистами.
По словам Путина, США сегодня занимают первое место в мире по добыче нефти — около 13,5 млн баррелей в сутки. На втором месте находится Саудовская Аравия, добывающая примерно 10 млн баррелей, Россия располагается на третьей позиции с показателем около 9,5 мл баррелей в сутки.
«Но США потребляют 20 млн, они что-то продают и ещё больше закупают… А вот Российская Федерация и Саудовская Аравия, они больше продают нефти и нефтепродуктов», — подчеркнул президент.
Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала новые санкции США против российских нефтяных компаний контрпродуктивным шагом, особенно в контексте попыток ускорить решение украинского конфликта.