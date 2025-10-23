Премьер Баварии призвал ЕС принять меры по ограничению притока украинских беженцев

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Христианско-социального союза (ХСС), премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер призвал Европейский союз принять меры по ограничению приема украинских беженцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
«Мы должны контролировать и значительно сократить быстро растущий приток молодых людей из Украины. По этой причине ЕС и Берлин должны оказать влияние на Украину, чтобы она изменила смягченные правила выезда», — заявил Зедер изданию.
Если это невозможно сделать добровольно, то, как считает глава ХСС, «так называемая Директива о массовом притоке должна быть ограничена на уровне ЕС».
15 октября медиагруппа Funke со ссылкой на представителя МВД Германии сообщила, что число украинцев, подающих заявление на предоставление убежища в ФРГ, увеличилось в 10 раз после того, как правительство Украины в конце августа отменило запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Так, отмена запрета на выезд для трудоспособных украинских мужчин привела к увеличению числа ходатайств о предоставлении убежища от этой группы «примерно с 100 в неделю до вступления постановления в силу до примерно 1 тыс. в неделю в настоящее время».
Число находящихся в Германии украинских беженцев по состоянию на середину октября выросло до 1,26 млн человек. Из общего числа находящихся в ФРГ украинцев более 550 тыс. — мужчины.
26 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинское правительство приняло постановление, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет беспрепятственно пересекать границу. С февраля 2022 года в Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. -0-