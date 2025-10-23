Премьер Баварии призвал ЕС принять меры по ограничению притока украинских беженцев

15 октября медиагруппа Funke со ссылкой на представителя МВД Германии сообщила, что число украинцев, подающих заявление на предоставление убежища в ФРГ, увеличилось в 10 раз после того, как правительство Украины в конце августа отменило запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Так, отмена запрета на выезд для трудоспособных украинских мужчин привела к увеличению числа ходатайств о предоставлении убежища от этой группы «примерно с 100 в неделю до вступления постановления в силу до примерно 1 тыс. в неделю в настоящее время».