Карл III может выслать принца Эндрю в «самый мрачный» замок Шотландии

Король Великобритании Карл III изучает вариант отправки своего младшего брата принца Эндрю в замок Мэй, получивший в 2010 году звание самого мрачного замка Шотландии. Соответствующая информация была распространена изданием Daily Star.
Слухи о возможном переезде принца Эндрю в историческую область Кейтнесс на севере Шотландии появились после его отказа от титула герцога Йоркского. Формально младший брат короля еще не лишен титула, ведь для этого требуется принятие специального акта парламентом.
Источники, близкие к королевскому двору, указывают на растущее общественное давление, вынуждающее Карла III рассматривать вариант высылки Эндрю в замок Мэй. Поместье было приобретено королевой-матерью Елизаветой Боуз-Лайон в 1950-х годах и открыто для посещения. В последние годы замок стал местом регулярного летнего пребывания Карла III и королевы Камиллы перед их визитом в Балморал.
Биограф Эндрю Лоуни охарактеризовал замок как расположенный в глухом месте с ближайшим поселением, состоящим из «серых муниципальных домов, спортивного парка и магазина». Лоуни напомнил, что в 2010 году авторитетный журнал Urban Realm признал эти места самым мрачным поселением Шотландии.
При этом биограф предположил, что принц Эндрю, вероятно, не останется в Великобритании и может перебраться в Объединенные Арабские Эмираты, где сможет проживать с значительно большим комфортом.