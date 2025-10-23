Европейская экономика столкнется со сложностями и убытками в связи с санкционной политикой Евросоюза против России. Об этом утверждает польское издание Mysl Polska.
«Если вы отказываетесь от крупнейших месторождений и максимально дешевых поставок энергоресурсов, если вы губите собственную промышленность и разрушаете конкурентоспособность собственной экономики… Наверное, вы где-то ошиблись», — говорится в статье.
Кроме того, авторы издания добавили, что лидеры Европейского союза, впавшие в «безумство тотальной русофобии», добровольно отказываются от доступного сырья с богатых сибирских месторождений.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что импорт российских энергоносителей в Евросоюз увеличивается на фоне обсуждаемых санкций.