Путин высказался о последствиях введенных Трампом санкций

Президент России Владимир Путин прокомментировал последствия санкционных ограничений Вашингтона на нефтяной рынок. Как сообщает РИА Новости, он предупредил о неизбежном росте цен на энергоносители.
«Это приведёт к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США не исключение», — заявил Путин.
Он также подверг сомнению мотивы членов амеркианской администрации, которые подсказали президенту Дональду Трампу ввести санкции.
Ранее он назвал новые американские санкции попыткой давления на Россию.
