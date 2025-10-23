Мединский подтвердил передачу Украине тел тысячи погибших солдат ВСУ

Помощник президента России и глава российской переговорной группы с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский подтвердил обмен телами погибших в рамках стамбульских договоренностей с украинской стороной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Сегодня в рамках Стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1000 тел погибших из ВСУ. Украинская сторона передала нам 31 павшего русского солдата», — говорится в его публикации.
Напомним, ранее Мединский заявлял, что Киев не хочет принимать 1000 пленных солдат украинской армии в рамках договоренностей с Россией, из-за этого второй этап обмена шел сложно, а третий пока не начался.
