Лавров: в ООН следует повысить вес стран Глобального Юга и Глобального Востока

Руководитель МИД России Сергей Лавров сказал, что ООН нуждается в реформе, поскольку геополитические условия изменились по сравнению с временем, когда организацию основали.

Роль и вес стран Глобального Юга и Востока в органах ООН должен быть повышен, говорится в обращении Лаврова.

«Коллективный Запад» в секретариате ООН перепредставлен, сказал министр.

Читайте материал «Путин: слова Зеленского о дальнобойном оружии являются попыткой эскалации».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

