Лавров: в ООН следует повысить вес стран Глобального Юга и Глобального Востока

Руководитель МИД России Сергей Лавров сказал, что ООН нуждается в реформе, поскольку геополитические условия изменились по сравнению с временем, когда организацию основали.
Роль и вес стран Глобального Юга и Востока в органах ООН должен быть повышен, говорится в обращении Лаврова.
«Коллективный Запад» в секретариате ООН перепредставлен, сказал министр.
Читайте материал «Путин: слова Зеленского о дальнобойном оружии являются попыткой эскалации».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше