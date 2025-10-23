Ричмонд
Мединский подтвердил обмен телами военнослужащих с Украиной по формуле 1000 на 31

Помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский подтвердил факт передачи Киеву ещё 1000 тел бойцов ВСУ. Он также сообщил, что российская сторона в ответ получила 31 тело своих военнослужащих.

Источник: Life.ru

«В рамках стамбульских договорённостей Россия передала Украине 1000 тел погибших из ВСУ. Украинская сторона передала нам 31 павшего русского солдата. Такая статистика», — написал Мединский в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись телами военных. Киеву было передано 1000 тел, а Москва получила назад 31 своего погибшего.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

