Мединский подтвердил обмен телами военнослужащих с Украиной по формуле 1000 на 31

«В рамках стамбульских договорённостей Россия передала Украине 1000 тел погибших из ВСУ. Украинская сторона передала нам 31 павшего русского солдата. Такая статистика», — написал Мединский в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись телами военных. Киеву было передано 1000 тел, а Москва получила назад 31 своего погибшего.
