Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Трамп ввел самое большое количество санкций против России

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал санкционную политику США в отношении России.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал санкционную политику США в отношении России. Он напомнил, что Дональд Трамп во время своего первого срока на посту президента ввел большое количество ограничений.

«Известно, что президент Трамп ввел тогда самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против РФ», — заявил Путин.

Он также подчеркнул позицию России в отношении внешнего давления. Путин заявил, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением.

По оценке Путина, новые антироссийские санкции США представляют собой попытку оказать давление на Москву и не способствуют улучшению отношений между двумя странами.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше