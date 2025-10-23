Путин: Трамп ввел самое большое количество санкций против России

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал санкционную политику США в отношении России. Он напомнил, что Дональд Трамп во время своего первого срока на посту президента ввел большое количество ограничений.
«Известно, что президент Трамп ввел тогда самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против РФ», — заявил Путин.
Он также подчеркнул позицию России в отношении внешнего давления. Путин заявил, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением.
По оценке Путина, новые антироссийские санкции США представляют собой попытку оказать давление на Москву и не способствуют улучшению отношений между двумя странами.
