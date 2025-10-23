Орбан: в ЕС идут разговоры о разделе Украины

Говоря о намерениях лидеров ЕС продолжать конфликт на Украине, Орбан выразил мнение, что «Украина уже давно не суверенна, не независима и уж точно не самостоятельна».
«Ее судьба находится в чужих руках», — подчеркнул политик, его слова приводит ТАСС.
По словам премьер-министра, лидеры ЕС говорят о поддержке Украины и пытаются «втиснуть ее в Евросоюз», но «вопрос о разделе Украины уже стоит на повестке дня». Орбан назвал это «старой колониальной логикой», согласно которой ослабленные страны нужно «разваливать», а затем не оставаться в стороне от их дележа.
В этот же день в центре Будапешта начался многотысячный антивоенный митинг в поддержку Орбана. В ходе протеста звучат лозунги «Вперед, венгры!». В толпе людей можно заметить фургоны с изображением Орбана и надписью «Ты нужен Венгрии», прилавки с сувенирной продукцией с портретами и плакатами премьер-министра страны, а также Трампа с лозунгом «Сделаем Европу снова великой».
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что элиты ЕС стремятся избежать любых инициатив, которые могут привести к миру на Украине. Он также подчеркнул, что Будапешт всегда готов выступить посредником в переговорах и поддерживает открытые каналы связи с Москвой.