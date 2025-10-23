Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что элиты ЕС стремятся избежать любых инициатив, которые могут привести к миру на Украине. Он также подчеркнул, что Будапешт всегда готов выступить посредником в переговорах и поддерживает открытые каналы связи с Москвой. Он также подчеркнул, что Будапешт всегда готов выступить посредником в переговорах и поддерживает открытые каналы связи с Москвой.