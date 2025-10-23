«Мы полны решимости»: Макрон объявил о планах по усилению давления на Россию

Ранее генерал Вооружённых сил Франции призвал армию начать активную подготовку к возможному крупномасштабному военному конфликту. По его словам, это может возникнуть в течение трёх-четырёх лет. Он также отметил, что Россия якобы может поддаться искушению продолжить войну на европейском континенте.