«Мы полны решимости»: Макрон объявил о планах по усилению давления на Россию

Французский лидер Эмманюэль Макрон призвал к усилению международного давления на Россию для достижения скорейшего завершения украинского конфликта. Соответствующее заявление президент разместил на своей официальной странице в соцсети X.

Источник: Life.ru

Глава государства сообщил о решимости Парижа увеличить воздействие на Москву в кооперации с международными партнёрами. Он особо отметил важность введения новых санкционных мер против России со стороны европейских стран и Соединённых Штатов. Макрон выразил поддержку дальнейшим ограничительным инициативам.

«Мы полны решимости усилить давление на Москву», — написал глава Пятой республики.

Ранее генерал Вооружённых сил Франции призвал армию начать активную подготовку к возможному крупномасштабному военному конфликту. По его словам, это может возникнуть в течение трёх-четырёх лет. Он также отметил, что Россия якобы может поддаться искушению продолжить войну на европейском континенте.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

